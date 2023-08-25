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الدبيبة يعلن القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية متورط بهجمات انتحارية

أخبار دولية
2023-08-25 | 01:52
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الدبيبة يعلن القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية متورط بهجمات انتحارية
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الدبيبة يعلن القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية متورط بهجمات انتحارية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ليل الخميس القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية متورط في "التخطيط وقيادة عمليات إرهابية" دامية في العاصمة طرابلس عام 2018.
     
وقال الدبيبة في خطاب متلفز "أعلن تمكُّن أجهزتنا الأمنية والضبطية عصر الثلاثاء من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها الشهداء عام 2018".
     
وقُبض على الجهادي في عملية مشتركة بين قوّة الردع وكتيبة رحبة الدروع - تاجوراء (الضاحية الشرقية لطرابلس)، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول هوية الجهادي أو جنسيته. وأضاف الدبيبة "أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا".  وتابع "هذه الجرائم الشنيعة راح ضحيتها أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم قبل أن تمتد لهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين"

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