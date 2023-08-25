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النيجر تجيز لجيشي بوركينا ومالي التدخّل في أراضيها "في حال تعرّضت لعدوان"

أخبار دولية
2023-08-25 | 01:54
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النيجر تجيز لجيشي بوركينا ومالي التدخّل في أراضيها &quot;في حال تعرّضت لعدوان&quot;
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النيجر تجيز لجيشي بوركينا ومالي التدخّل في أراضيها "في حال تعرّضت لعدوان"

أعلنت نيامي مساء الخميس أنّ النظام العسكري الحاكم منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريباً أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر "في حال تعرّضت لعدوان". 
     
وأتى هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبدالله ديوب الخميس لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني.
     
وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية عمر ابراهيم سيدي بياناً نقل فيه عن الوزيرين "ترحيبهما" بأوامر أصدرتها نيامي و"تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخّل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان".

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