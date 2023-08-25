الشرطة تؤكد أن مطلق النار في حانة في كاليفورنيا كان يحاول قتل زوجته

الشرطة تؤكد أن مطلق النار في حانة في كاليفورنيا كان يحاول قتل زوجته





كان مطلق النار في حانة في كاليفورنيا يحاول قتل زوجته التي تريد الإنفصال عنه قبل أن يستهدف الزبائن ويقتل ثلاثة منهم ويصيب ستة آخرين بجروح مساء الأربعاء، وفق ما أكدت الشرطة.



وقال شريف منطقة أورنج دون بارنز في مؤتمر صحافي الخميس إن جون سنولينغ البالغ 59 عامًا كان شرطيًا سابقًا وكان يقوم بإجراءات الطلاق من زوجته ماري.



ووقعت عملية إطلاق النار في حانة كوكس كورنر التي يرتادها راكبو الدراجات النارية على مسافة حوالى 70 كيلومترًا جنوب شرق لوس أنجليس.



وأوضح بارنز أنه عندما دخل سنولينغ إلى الحانة، توجه مباشرة نحو زوجته، مشيرًا إلى أنه لم يحصل بينهما أي نقاش أو حوار أو شجار بل أطلق فورًا النار عليها.



ونجت زوجته وهي تخضع للعلاج حاليًا في المستشفى.