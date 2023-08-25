شي جينبينغ وناريندرا مودي يبحثان الوضع على الحدود بين الصين والهند

شي جينبينغ وناريندرا مودي يبحثان الوضع على الحدود بين الصين والهند

أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات "صريحة ومعمقة" لتهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين بلديهما خلال أول لقاء ثنائي جمعهما منذ فترة طويلة، وفق ما أعلن متحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة.



وفترت العلاقات بين البلدين اللذين يأتيان في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث عدد السكان في العالم منذ الإشتباك الحدودي في جبال الهيملايا الذي أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة جنود صينيين على الأقل في عام 2020.



ومنذ ذلك الحين، حشد البلدان عشرات الآلاف من الجنود على جانبي الحدود. ولم يهدأ التوتر على الرغم من 19 جولة من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين في كلا البلدين.



والتقى شي ومودي الخميس أثناء حضورهما قمة بريكس في جنوب إفريقيا في ما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر".



وقال متحدث بإسم الوزارة الجمعة إن "الرئيس شي أكد أن تحسين العلاقات الصينية الهندية يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. ويتعين على الجانبين أن يأخذا في الإعتبار كل المصالح المتصلة بعلاقاتهما الثنائية وأن يتعاملا على نحو صحيح مع قضية الحدود من أجل العمل بشكل مشترك للحفاظ على السلام".



من جانبه، أشار وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا الخميس إلى أن "مودي سلط الضوء على القضايا التي لم يتم حلها على طول خط السيطرة الفعلية الذي يفصل منطقة لاداخ في جبال الهيملايا الهندية عن الأراضي الصينية حيث وقع الإشتباك الدامي عام 2020".