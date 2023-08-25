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العينات بعد تصريف مياه فوكوشيما ضمن المستويات الآمنة
أخبار دولية
2023-08-25 | 05:26
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العينات بعد تصريف مياه فوكوشيما ضمن المستويات الآمنة
العينات بعد تصريف مياه فوكوشيما ضمن المستويات الآمنة
أظهرت عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط أن الإشعاعات فيها ضمن المستويات الآمنة بحسب البيانات التي وفرتها شركة تيبكو المشغلة للمحطة اليابانية الجمعة.
وقال كيسوكي ماتسو الناطق بإسم تيبكو غداة بدء تصريف المياه إن مستوى الإشعاع في العينات المأخوذة مطابق للتوقعات وأقل من 1500 بيكريل في الليتر الواحد فيما مستوى الأمان الوطني هو 60 ألف بيكريل لليتر.
وأضاف أن "النتائج مشابهة لمحاكاة سابقة أجريناها وأقل بشكل كاف من المستوى الآمن".
وأكد أننا "سنواصل إجراء تحاليل كل يوم على مدى الشهر التالي وحتى بعد ذلك ونحافظ على جهودنا في التحليلات".
أخبار دولية
مياه
فوكوشيما
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