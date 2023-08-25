الأمم المتحدة تحذر بأن الحرب والجوع "يهددان بتدمير" السودان بالكامل

الأمم المتحدة تحذر بأن الحرب والجوع "يهددان بتدمير" السودان بالكامل

حذرت الأمم المتحدة في بيان الجمعة بأن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 نيسان في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن "الحرب في السودان تثير وضعًا طارئًا إنسانيًا له أبعاد هائلة. وهذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها".