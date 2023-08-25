مناورات أسترالية فليبينية في بحر الصين الجنوبي

مناورات أسترالية فليبينية في بحر الصين الجنوبي



أجرت القوات الأسترالية والفيليبينية مناورات الجمعة بالقرب من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه قال رئيس الفيليبيين فرديناند ماركوس إنها تقدم مثالًا "شديد الأهمية" على التعاون الوثيق.



وتنشر الصين مئات من السفن التابعة لخفر السواحل والبحرية للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي الذي تؤكد أحقيتها بالسيادة عليه على الرغم من قرار دولي يؤكد أن موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.



وأجريت التدريبات المشتركة الجمعة في قاعدة بحرية على بعد حوالي 240 كيلومترًا شرق سكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية إستحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفيليبين.



وأكد ماركوس للصحافيين أنه "نظرًا إلى العديد من الأحداث التي تشهد على مدى حساسية المنطقة، فإن هذا النوع من التدريبات وهذا النوع من التعاون الإستراتيجي الوثيق بين الدول في المنطقة مهم للغاية".