الدنمارك ستحظر حرق المصحف

الدنمارك ستحظر حرق المصحف

عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الإضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.



وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن "القانون سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية،" موضحًا أن "التشريع يهدف خصوصًا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة".

