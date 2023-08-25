الكرملين يعتبر الإدعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين "كذب محض"

الكرملين يعتبر الإدعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين "كذب محض"

نفى الكرملين الجمعة الإدعاءات بأنه أمر باغتيال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أعلنت موسكو مقتله الأربعاء في حادث تحطم طائرة بعد شهرين من تمرده على قيادة الجيش الروسي ووصفها بأنها "كذب محض".



وقال المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي: "هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفغيني بريغوجين، كل هذا كذب محض، نعلم جيدًا في أي إتجاه يتم التكهن في الغرب".



وأضاف بيسكوف أن التحقيق مستمر في الحادثة.