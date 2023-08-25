وزير خارجية تركيا يلتقي زيلينسكي في كييف

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية التركية.



وقالت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "وزيرنا استقبله في كييف رئيس الدولة الاوكراني فولوديمير زيلينسكي".