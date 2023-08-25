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باول: البنك المركزي الأميركي مستعد لزيادة الفائدة إذا اقتضى الأمر
أخبار دولية
2023-08-25 | 11:12
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باول: البنك المركزي الأميركي مستعد لزيادة الفائدة إذا اقتضى الأمر
أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الجمعة ان البنك المركزي الأميركي مستعد "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر" وسيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2%.
في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أكد باول أيضًا أن "خفض التضخم إلى 2% على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي أدنى من الاتجاه السائد بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل" الذي ما زال مشدودًا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند حوالى 3,6%.
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