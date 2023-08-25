صحيفة "وول ستريت جورنال": السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤولين سعوديين مطلعين قولَهم، إن السعودية تدرسُ عرضًا صينيًا لبناء محطةٍ للطاقةِ النووية في المملكة.



خطوةٌ تهدفُ إلى الضغطِ على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتقديمِ تنازلات بشأنِ شروطها لمساعدة المملكة للحصولِ على الطاقة النووية.



وطُرِحت فكرةُ موافقة الولايات المتحدة على بناءِ محطة للطاقة النووية لأغراضٍ مدنية، في خضم المباحثات التي تقودُها واشنطن للتطبيعِ بين المملكة وإسرائيل.