الدولار باق.. لكن؟

روسيا تعلن إسقاط صاروخ أوكراني في منطقة كالوغا ومسيّرات في القرم

روسيا تعلن إسقاط صاروخ أوكراني في منطقة كالوغا ومسيّرات في القرم

البنتاغون: لا مؤشر على أنّ طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ