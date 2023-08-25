العثور على جثث القتلى العشرة جراء تحطم طائرة بريغوجين وعلى الصندوقين الأسودين

اعلن المحققون الروس العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة الى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.



وأكدت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام أنه "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث تحطم الطائرة، لافتة إلى أنه يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان.