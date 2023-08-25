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وزير الخارجية التركي: "لا بديل" من اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا

أخبار دولية
2023-08-25 | 14:43
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وزير الخارجية التركي: &quot;لا بديل&quot; من اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا
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وزير الخارجية التركي: "لا بديل" من اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا

أعلن وزير الخارجية التركي الجمعة أن بلاده لا ترى "بديلا" من اتفاق تصدير الحبوب الذي سبق أن وقعته أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة ووساطة أنقرة، ما يعني رفضا لأي خيارات بديلة تنظر فيها الولايات المتحدة.
     
وصرّح الوزير هاكان فيدان للصحافيين خلال زيارة لكييف "نعلم أنه يتم النظر في طرق بديلة (لنقل شحنات الحبوب)، لكننا لا نرى بديلا من المبادرة الأولى لأن (هذه الطرق) تنطوي على مخاطر".
     
من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاجتماع "المهم" الذي عقده مع فيدان. وقال عبر قناته في تلغرام "تحدثنا عن الوضع الذي أحدثته هجمات روسيا الدنيئة على صادرات الحبوب في منطقة البحر الأسود".

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