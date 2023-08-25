12 قتيلا على الأقل في تدافع في مدغشقر

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم الجمعة في مدغشقر في حادث تدافع عند مدخل استاد رياضي في العاصمة، وفق ما أعلن رئيس الحكومة كريستيان نتساي.



ووقع الحادث عند مدخل استاد باريا في أنتاناناريفو، حيث زهاء 50 ألف شخص يتجمعون لحضور حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة من دورة ألعاب جزر المحيط الهندي.



وقال نتساي للصحافيين أمام أحد مستشفيات العاصمة الذي تمّ نقل مصابين إليه "الحصيلة غير النهائية هي 12 قتيلا" وما يصل الى 80 جريحا.



ولم يتمّ الى الآن تحديد سبب التدافع.