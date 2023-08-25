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نتانياهو يدعم بن غفير بشأن "حقوق" الإسرائيليين في الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-08-25 | 15:19
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نتانياهو يدعم بن غفير بشأن "حقوق" الإسرائيليين في الضفة الغربية
أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة وزيره اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي طالب قبل يومين بحقوق أكبر لليهود مقارنة بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
أثناء توضيحه الأربعاء دعمه تعزيز القيود المفروضة على الفلسطينيين في سياق تجدّد العنف منذ بداية العام في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، قال بن غفير للقناة 12 الإسرائيلية "حقّي، وكذلك حقّ زوجتي وأولادي، في التنقل على الطرق (في الضفة الغربية)، أهم من حرية حركة العرب".
بن غفير هو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي بموجب القانون الدولي. والتوسع الاستيطاني متواصل رغم الدعوات المتكررة للأمم المتحدة لوقفه.
أخبار دولية
"حقوق"
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