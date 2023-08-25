قوات حفتر تنفّذ عملية في جنوب ليبيا لطرد متمردين تشاديين

أعلنت قوات المشير خليفة حفتر الجمعة عن عملية "عسكرية وأمنية" واسعة النطاق في جنوب ليبيا لطرد مجموعات مسلحة تشادية معارضة.



وقال المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري في بيان إن "القوات المسلحة لن تسمح أن تكون بلادنا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية"، من دون أن يحدد الجماعات المسلحة المعنيّة.



وأوضح آمر شعبة الإعلام الحربي في "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" خليفة العبيدي، أنه يتم الاستعداد لتنفيذ "عدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية... بمنطقة أم الأرانب (جنوب غرب)... يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم".

