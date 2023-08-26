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مقتل شخصين في قرية أوكرانية بقصف روسي طال مقهى
أخبار دولية
2023-08-26 | 05:21
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مقتل شخصين في قرية أوكرانية بقصف روسي طال مقهى
قتل شخصان وأصيب آخر بعدما قصفت روسيا قرية أوكرانية قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرق البلاد، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة السبت.
وقال أوليغ سينيغوبوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وفقا للمعلومات الأولية من الطاقم الطبي، توفي شخصان في قرية بودولي نتيجة القصف وأصيب آخر" مشيرا إلى أن القصف طال مقهى.
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أوكرانية
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