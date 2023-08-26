الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 11 جنديًا على الأقلّ في هجوم لفصائل متطرفة في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
2023-08-26 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل 11 جنديًا على الأقلّ في هجوم لفصائل متطرفة في شمال غرب سوريا
مقتل 11 جنديًا على الأقلّ في هجوم لفصائل متطرفة في شمال غرب سوريا
قُتل 11 جنديًا سوريًا على الأقلّ وأُصيب عشرون آخرون في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
ويأتي الهجوم، الذي لم تتحدث عنه وسائل الإعلام الرسمية السورية، ردًا على ضربات روسية الخميس على مدينة جسر الشغور قرب إدلب حيث يتمركز العديد من مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قُتل 11 جنديًا سوريًا وأصيب 20 آخرون عندما فجر مقاتلون من جماعة أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني أنفاقًا حفروها تحت مواقع الجيش، ونفذوا هجومًا متزامنًا من أنفاق أخرى في جنوب إدلب".
وأضاف المرصد "قتل جهاديان نفسيهما في العملية المزدوجة بينما لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة، وهو ما من شأنه أن يزيد عدد القتلى".
وتوجه أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، ومعظمهم من أقلية الأويغور المسلمة في الصين، إلى سوريا بعد عام 2011 للقتال في صفوف فصائل مسلحة، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).
وتسيطر هيئة تحرير الشام، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.
الجمعة، قُتل سبعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام جراء قصف لقوات النظام في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة.
وتتعرض المنطقة في الأسابيع الأخيرة لتصعيد في القصف، تحديداً من قبل الطيران الروسي، رداً على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيّرات، وفق المرصد.
ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من آذار 2020 وقف لاطلاق النار، أعلنته موسكو وتركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
هجوم
فصائل متطرفة
شمال غرب سوريا
التالي
نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة للأوكرانيين الفارين من الحرب
فرنسا تعتبر أن انقلابيي النيجر "ليست لهم أهلية" للمطالبة بمغادرة سفيرها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-08
10 قتلى من قوات النظام السوري في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة
أخبار دولية
2023-08-08
10 قتلى من قوات النظام السوري في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة
0
أخبار دولية
2023-08-01
سبعة قتلى في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا
أخبار دولية
2023-08-01
سبعة قتلى في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا
0
أخبار دولية
2023-07-28
أربعة قتلى في هجوم نفذته مسيّرة تركية في سوريا
أخبار دولية
2023-07-28
أربعة قتلى في هجوم نفذته مسيّرة تركية في سوريا
0
أخبار دولية
2023-07-10
6 قتلى في هجوم على دار حضانة في جنوب الصين
أخبار دولية
2023-07-10
6 قتلى في هجوم على دار حضانة في جنوب الصين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:47
مقتل ثلاثة طيارين عسكريين اوكرانيين في حادث تصادم جوي
أخبار دولية
12:47
مقتل ثلاثة طيارين عسكريين اوكرانيين في حادث تصادم جوي
0
أخبار دولية
11:42
اتساع الحرائق في شمال كندا يهدد مدينة جديدة
أخبار دولية
11:42
اتساع الحرائق في شمال كندا يهدد مدينة جديدة
0
أخبار دولية
11:39
ايران تدين واشنطن بالتورط في محاولة انقلاب على الجمهورية الإسلامية في 1980
أخبار دولية
11:39
ايران تدين واشنطن بالتورط في محاولة انقلاب على الجمهورية الإسلامية في 1980
0
أخبار دولية
10:27
إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال مهرجان كاريبي في بوسطن
أخبار دولية
10:27
إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال مهرجان كاريبي في بوسطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-08-10
وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا
خبر عاجل
2023-08-10
وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا
0
آخر الأخبار
2023-07-26
رياض سلامة لحوار المرحلة: الإقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الأمور والتعميم 158 يؤمن الشفافية
آخر الأخبار
2023-07-26
رياض سلامة لحوار المرحلة: الإقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الأمور والتعميم 158 يؤمن الشفافية
0
صحة وتغذية
03:00
من الرطوبة إلى البقع الحمراء... ماذا يكشف كف يدك عن صحتك ومتى يجب أن تشعر بالخطر؟
صحة وتغذية
03:00
من الرطوبة إلى البقع الحمراء... ماذا يكشف كف يدك عن صحتك ومتى يجب أن تشعر بالخطر؟
0
عالم الطبخ
11:03
"كبّة السمك"... وصفة شهية من تحضير الشيف حنا طويل!
عالم الطبخ
11:03
"كبّة السمك"... وصفة شهية من تحضير الشيف حنا طويل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بطولة العالم لكرة السلة في يومها الثاني... والاردن تقدم مباراة قوية
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بطولة العالم لكرة السلة في يومها الثاني... والاردن تقدم مباراة قوية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
بلدة شمسطار تودع طلال سلمان بمأتم مهيب
تقارير نشرة الاخبار
08:00
بلدة شمسطار تودع طلال سلمان بمأتم مهيب
0
أخبار لبنان
07:04
فياض: من غير حوار سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين
أخبار لبنان
07:04
فياض: من غير حوار سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين
0
أخبار لبنان
03:52
ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء
أخبار لبنان
03:52
ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
0
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
0
السياحة في لبنان
13:28
أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!
السياحة في لبنان
13:28
أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
14:53
من فاز برئاسة "التيار" ومنصب نائب الرئيس؟
أخبار سياسية
14:53
من فاز برئاسة "التيار" ومنصب نائب الرئيس؟
2
منوعات
14:38
استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!
منوعات
14:38
استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!
3
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
4
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
5
أمن وقضاء
05:09
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
أمن وقضاء
05:09
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
6
منوعات
05:55
في طريقهم لحضور حفل تخرجهم... 4 طلاب يلقون مصرعهم في حادث سير مروّع!
منوعات
05:55
في طريقهم لحضور حفل تخرجهم... 4 طلاب يلقون مصرعهم في حادث سير مروّع!
7
رياضة
06:44
اليونان تحسم مباراتها مع الاردن بنتيجة نهائية 92-71 في انطلاق مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
06:44
اليونان تحسم مباراتها مع الاردن بنتيجة نهائية 92-71 في انطلاق مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة السلة
8
منوعات
15:12
موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
منوعات
15:12
موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More