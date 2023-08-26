الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال مهرجان كاريبي في بوسطن
أخبار دولية
2023-08-26 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال مهرجان كاريبي في بوسطن
أصيب سبعة أشخاص بالرصاص في بوسطن خلال مهرجان كاريبي، حسبما ذكرت الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن إطلاق الرصاص وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا (12,00 بتوقيت غرينتش)، لافتة إلى أن المصابين السبعة "نقلوا إلى مستشفيات محلية وإصاباتهم ليست قاتلة".
وأكدت أنه "تمت مصادرة أسلحة وجرت اعتقالات".
ووقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حيث كان يسير موكب تابع للمهرجان الكاريبي.
أخبار دولية
إطلاق نار
مهرجان كاريبي
بوسطن
التالي
نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة للأوكرانيين الفارين من الحرب
فرنسا تعتبر أن انقلابيي النيجر "ليست لهم أهلية" للمطالبة بمغادرة سفيرها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-08-24
إطلاق نار خطف وسرقة... توقيف ٧ أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش (صور)
امن وقضاء
2023-08-24
إطلاق نار خطف وسرقة... توقيف ٧ أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش (صور)
0
أخبار دولية
2023-08-24
ثلاثة قتلى في إطلاق نار في حانة في كاليفورنيا
أخبار دولية
2023-08-24
ثلاثة قتلى في إطلاق نار في حانة في كاليفورنيا
0
منوعات
2023-08-22
بعد ستة أشهر فقط من زواجهما...اكتشفت خيانته لها وطلبت الطلاق: شجار وإطلاق نار والنتيجة مروعة!
منوعات
2023-08-22
بعد ستة أشهر فقط من زواجهما...اكتشفت خيانته لها وطلبت الطلاق: شجار وإطلاق نار والنتيجة مروعة!
0
منوعات
2023-08-22
كان يجلس بالقسم الخلفي من السيارة... مقتل ابن الـ10 سنوات بإطلاق نار في جنوب فرنسا: ما علاقة تهريب المخدرات؟
منوعات
2023-08-22
كان يجلس بالقسم الخلفي من السيارة... مقتل ابن الـ10 سنوات بإطلاق نار في جنوب فرنسا: ما علاقة تهريب المخدرات؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:47
مقتل ثلاثة طيارين عسكريين اوكرانيين في حادث تصادم جوي
أخبار دولية
12:47
مقتل ثلاثة طيارين عسكريين اوكرانيين في حادث تصادم جوي
0
أخبار دولية
11:42
اتساع الحرائق في شمال كندا يهدد مدينة جديدة
أخبار دولية
11:42
اتساع الحرائق في شمال كندا يهدد مدينة جديدة
0
أخبار دولية
11:39
ايران تدين واشنطن بالتورط في محاولة انقلاب على الجمهورية الإسلامية في 1980
أخبار دولية
11:39
ايران تدين واشنطن بالتورط في محاولة انقلاب على الجمهورية الإسلامية في 1980
0
أخبار دولية
09:07
مقتل 11 جنديًا على الأقلّ في هجوم لفصائل متطرفة في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
09:07
مقتل 11 جنديًا على الأقلّ في هجوم لفصائل متطرفة في شمال غرب سوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-08-10
وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا
خبر عاجل
2023-08-10
وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا
0
آخر الأخبار
2023-07-26
رياض سلامة لحوار المرحلة: الإقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الأمور والتعميم 158 يؤمن الشفافية
آخر الأخبار
2023-07-26
رياض سلامة لحوار المرحلة: الإقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الأمور والتعميم 158 يؤمن الشفافية
0
صحة وتغذية
03:00
من الرطوبة إلى البقع الحمراء... ماذا يكشف كف يدك عن صحتك ومتى يجب أن تشعر بالخطر؟
صحة وتغذية
03:00
من الرطوبة إلى البقع الحمراء... ماذا يكشف كف يدك عن صحتك ومتى يجب أن تشعر بالخطر؟
0
عالم الطبخ
11:03
"كبّة السمك"... وصفة شهية من تحضير الشيف حنا طويل!
عالم الطبخ
11:03
"كبّة السمك"... وصفة شهية من تحضير الشيف حنا طويل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بطولة العالم لكرة السلة في يومها الثاني... والاردن تقدم مباراة قوية
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بطولة العالم لكرة السلة في يومها الثاني... والاردن تقدم مباراة قوية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
بلدة شمسطار تودع طلال سلمان بمأتم مهيب
تقارير نشرة الاخبار
08:00
بلدة شمسطار تودع طلال سلمان بمأتم مهيب
0
أخبار لبنان
07:04
فياض: من غير حوار سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين
أخبار لبنان
07:04
فياض: من غير حوار سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين
0
أخبار لبنان
03:52
ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء
أخبار لبنان
03:52
ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
0
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
0
السياحة في لبنان
13:28
أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!
السياحة في لبنان
13:28
أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
14:53
من فاز برئاسة "التيار" ومنصب نائب الرئيس؟
أخبار سياسية
14:53
من فاز برئاسة "التيار" ومنصب نائب الرئيس؟
2
منوعات
14:38
استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!
منوعات
14:38
استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!
3
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
4
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
فنّ
06:33
ميريام فارس بإطلالة جريئة في "تزلزلها".. وتلغي خاصيّة التعليقات!
5
أمن وقضاء
05:09
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
أمن وقضاء
05:09
خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة
6
منوعات
05:55
في طريقهم لحضور حفل تخرجهم... 4 طلاب يلقون مصرعهم في حادث سير مروّع!
منوعات
05:55
في طريقهم لحضور حفل تخرجهم... 4 طلاب يلقون مصرعهم في حادث سير مروّع!
7
رياضة
06:44
اليونان تحسم مباراتها مع الاردن بنتيجة نهائية 92-71 في انطلاق مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
06:44
اليونان تحسم مباراتها مع الاردن بنتيجة نهائية 92-71 في انطلاق مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة العالم لكرة السلة
8
منوعات
15:12
موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
منوعات
15:12
موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More