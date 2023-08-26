إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال مهرجان كاريبي في بوسطن

أصيب سبعة أشخاص بالرصاص في بوسطن خلال مهرجان كاريبي، حسبما ذكرت الشرطة.



وأوضحت الشرطة أن إطلاق الرصاص وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا (12,00 بتوقيت غرينتش)، لافتة إلى أن المصابين السبعة "نقلوا إلى مستشفيات محلية وإصاباتهم ليست قاتلة".



وأكدت أنه "تمت مصادرة أسلحة وجرت اعتقالات".



ووقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حيث كان يسير موكب تابع للمهرجان الكاريبي.