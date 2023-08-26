وزير البيئة الكندي إلى الصين في أول زيارة من نوعها منذ 2019

يتوجه وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو إلى بكين السبت للمشاركة في محادثات حول تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي الأسبوع المقبل، في أول زيارة لمسؤول كندي رفيع إلى الصين منذ أربع سنوات.



ويشارك غيلبو من الاثنين إلى الأربعاء في الاجتماع العام السنوي للمجلس الصيني للتعاون الدولي في مجال البيئة والتنمية.



ورأى وزير البيئة الكندي أن "تغيّر المناخ والقضايا البيئية لا يعرفان حدودا، معتبرا أنه "لا يمكننا معالجة هذه التهديدات الوجودية بدون إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والشركاء".



ودفاعا عن الزيارة، قال غيلبو لراديو كندا: "أعتقد أن ذهابي يستحق العناء، لتعزيز هذا التعاون في مجال المناخ، والتنوع البيولوجي، وربما البدء أيضًا بإعادة بناء الجسور مع الصين على الصعيد الدبلوماسي".



وأضاف الناشط المناخي السابق "لقد طورنا الوزير الصيني وأنا هذا التعاون بحيث أصبحنا قادرين على الجلوس إلى طاولة رغم خلافاتنا والتحدث عن مواضيع صعبة".