إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت في يوم الانتخابات الرئاسية في الغابون

أعلنت حكومة الغابون حظرا للتجول وعلّقت استخدام الانترنت مساء السبت لدى إغلاق مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بهدف "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف".



وأوضح وزير الإعلام رودريغ مبومبا بيساوو للقناة التلفزيونية العامة أنه بهدف تجنب "انتشار الدعوات إلى العنف (...) والأخبار الكاذبة، وقررت الحكومة تعليق الوصول إلى الانترنت حتى إشعار آخر على كامل أراضي البلاد".



وأكد أن "حظرا للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون ساريا اعتبارا من الأحد 27 آب، يوميا من الساعة 19,00 حتى الساعة السادسة".