تحطّم طائرة عسكرية أميركية خلال تدريبات في أستراليا

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي خلال تدريبات في شمال أستراليا، وفق ما أفادت مصادر رسمية ووسائل إعلام محلية.



وأشارت خدمات الاسعاف الى "تحطم طائرة" في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البرّ الأسترالي صباح الأحد.



وأوضحت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تمّ انقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.



وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الامام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.



وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي.