منانغاغوا يفوز بولاية رئاسية ثانية في زيمبابوي

فاز رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا بولاية ثانية، بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات، بعد اقتراع رفضت المعارضة نتائجه وقال مراقبون دوليون إنه لم يستجب لمعايير الديموقراطية.



وحصل منانغاغوا (80 عاما) على 52,6% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا (45 عاما)، وفق نتائج رسمية أعلنتها هيئة الانتخابات في زيمبابوي.



وقالت رئيسة الهيئة جاستيس تشيغومبا لصحافيين: "نعلن منانغاغوا إيمرسون دامبودزو من حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية رئيسًا منتخبًا حسب الأصول لجمهورية زيمبابوي".



ورأى مراقبون أجانب للانتخابات أن الاقتراع لم يستجب للمعايير الإقليمية والدولية.



وحصل منانغاغوا على أكثر من 2,3 مليون صوت، بينما حصل شاميسا على أكثر من 1,9 مليون صوت، وبلغت نسبة إقبال الناخبين 69%، وفق هيئة الانتخابات.



ومن خلال حصوله على أكثر من نصف الأصوات التي تم الإدلاء بها، تجنب الرئيس إجراء جولة انتخابية ثانية.



ورفض "تحالف المواطنين من أجل التغيير"، وهو حزب المعارضة الرئيسي، نتائج الانتخابات، وكان سبق له أن ندد بعمليات "احتيال" و"عرقلة".