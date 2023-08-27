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بعد عزلة صارمة بسبب كورونا.. كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج

أخبار دولية
2023-08-27 | 01:12
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بعد عزلة صارمة بسبب كورونا.. كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج
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بعد عزلة صارمة بسبب كورونا.. كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج

بعد عزلة صارمة فرضتها في خلال جائحة كوفيد-19، سمحت كوريا الشمالية للمواطنين المقيمين في الخارج بدخول البلاد مجددا.
     
وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن "المواطنين في الخارج سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم"، لافتا إلى أن "العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع".
     
وأوضح التقرير أن القرار اتخذ في ضوء "تراجع الوضع الوبائي في كل أنحاء العالم". 
     
وكانت كوريا الشمالية أغلقت حدودها أوائل عام 2020 لكبح انتشار فيروس كورونا، غير أنه كانت هناك مؤشرات متزايدة مؤخرا على وجود اتجاه لإعادة فتحها. 

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