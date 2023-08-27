قتلى وجرحى من "المارينز" في تحطم الطائرة في أستراليا

قُتل ثلاثة عناصر من مشاة البحرية "المارينز" في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة أسترالية قبالة سواحل البرّ الرئيسي في شمال البلاد، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.



واوضح المسؤول في مشاة البحرية في بيان أن الطائرة كان على متنها "ما مجموعه 23 عنصران لافتا إلى أنه أكّد مقتل ثلاثة منهم بينما تمّ نقل خمسة آخرين الى مستشفى رويال داروين بشمال أستراليا وهم في حال خطرة".ل حرجة.