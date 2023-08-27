الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق

اعلن نائب رئيس الجمهورية الايرانية رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية داود منظور الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق، مؤكدا أن هذه الاصول هي من احتياطيات البنك المركزي وليست تابعة للحكومة.



وقال منظور مساء السبت في لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين: "هذا هو الاجتماع الأول مع النخب حيث يمكننا تحليل الظروف الحالية للبلاد والاستفادة من آراء النخبة".



واشار إلى أن رئيس الجمهورية الايرانية يصر على أن "نتحقق من ردود الفعل على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في دوائر النخبة".



وأوضح رئيس منظمة التخطيط والميزانية أن الحكومة حاولت حل عدة مشاكل، وتحققت بعض النجاحات في هذا السبيل، مؤكدا أن الحكومة حاولت تحسين الإيرادات الضريبية وكان نمو هذه الإيرادات جيداً في العامين الماضيين.



وقال نائب رئيس الجمهورية: "الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط ، وقد حققنا نجاحاً في هذا المجال، رغم أن استحصال عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد".