الجيش الأردني يوقف أربعة أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية

أوقف الجيش الأردني شخصين من التابعية الأوزبكية وآخرَين من التابعية الكازخستانية حاولوا التسلل إلى المملكة عبر حدودها الجنوبية، من دون تحديد الوجهة التي أتوا منها.



ونقل بيان للجيش عن مصدر عسكري قوله إن "المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أحبطت مساء أمس السبت... محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازخستانية".



ولم يحدد المصدر الدولة التي حاول هؤلاء التسلل منها، علما بأن الأردن يتشارك حدوده الجنوبية مع إسرائيل والسعودية.



واشار إلى أن "قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة"، مؤكدا جدية القوات المسلحة في "منع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".