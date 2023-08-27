روسيا تعلن ارتطام مسيّرة بمبنى في منطقة حدودية مع أوكرانيا

ارتطمت طائرة مسيّرة ليل السبت الأحد بمبنى سكني في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.



وكتب الحاكم الإقليمي رومان ستاروفويت على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، ارتطمت طائرة بدون طيار بمبنى في كورسك".



وأشار الى أن الحادث أدى الى "تحطم نوافذ طوابق عدة"، مشيرا أن مبنى جامعيا قريبا أصيب بأضرار أيضا.



وبحسب الحاكم "لم يكن هناك حريق، ولم يصب أحد من السكان".