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حملة الانتخابات التمهيدية في المكسيك تدخل مرحلة حاسمة والنساء في صدارة المعركة
أخبار دولية
2023-08-27 | 05:39
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حملة الانتخابات التمهيدية في المكسيك تدخل مرحلة حاسمة والنساء في صدارة المعركة
تدخل حملة الانتخابات التمهيدية في المكسيك مرحلة حاسمة يومَي الأحد والاثنين مع توقّع فوز امرأتَين في النتائج المرتقبة في الثالث والسادس من أيلول.
وقالت الرئيسة السابقة لبلدية مكسيكو كلاوديا شينباوم أمام آلاف من أنصارها المجتمعين في العاصمة "إنه التحوّل وإنه زمن النساء".
وشينباوم (61 عامًا) هي المرشحة الأوفر حظًا، إلى جانب وزير الخارجية السابق مارسيلو إبرارد، لتصبح مرشحة حزب "مورينا" (حركة التجديد الثورية) للانتخابات الرئاسية.
أخبار دولية
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