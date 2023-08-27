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شرطة لندن في حال تأهب بعد "اختراق" نظام تكنولوجيا معلومات

أخبار دولية
2023-08-27 | 06:07
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شرطة لندن في حال تأهب بعد &quot;اختراق&quot; نظام تكنولوجيا معلومات
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شرطة لندن في حال تأهب بعد "اختراق" نظام تكنولوجيا معلومات

أعلنت شرطة لندن الأحد أنها تتخذ إجراءات أمنية بعد "وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها"، في أعقاب اختراق بيانات قوات أخرى.
     
وأضافت أنّ الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة، وقيمة الرواتب، ولكن ليس العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية. 
     
وذكرت صحيفة "ذي صن أون صنداي" أن "قراصنة عبر الإنترنت اخترقوا أنظمة تكنولوجيا معلومات" الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة. 

أخبار دولية

"اختراق"

تكنولوجيا

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