إعتقال عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية داخل فندق في بغداد

أعلنت السلطات العراقية الأحد إعتقال عنصر ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية في أحد فنادق بغداد، موضحة أن مهمته كانت تقضي بجمع معلومات عن عناصر الأجهزة الأمنية.ورغم أن السلطات العراقية أعلنت إنتصارها على التنظيم المتطرف في نهاية عام 2017، إلا أن الخلايا الجهادية تواصل مهاجمة عناصر الجيش والشرطة بشكل متقطع، لا سيما في المناطق الريفية والنائية خارج المدن الكبرى.واعتقل الرجل في أحد فنادق بغداد في جانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر العاصمة، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية التابعة لوزارة الداخلية.وأورد البيان الرسمي أنه تم إعتقال الشخص المذكور بناء على معلومات إستخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الإستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية والتي تضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية.وقال إنه لدى التحقيق مع المعتقل تبين أنه تم تكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى وعاصمتها مدينة الموصل، لافتًا إلى أنه إعترف بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية.ولم يكشف البيان هوية المعتقل ولا إسم الفندق التي تم توقيفه فيه.