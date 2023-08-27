أوكرانيا تعلن إبحار سفينة شحن من ميناء أوديسا هي الثانية منذ انهيار اتّفاق الحبوب

أعلنت أوكرانيا الأحد إبحار سفينة شحن من ميناء أوديسا عبر ممر مؤقت، هي الثانية منذ انهيار اتّفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي رفضت روسيا في منتصف تموز تمديد مفاعيله.وجاء في بيان لوزارة إعادة الإعمار الأوكرانية أن "سفينة الشحن برايموس التي تشغّلها شركة سنغافورية وترفع علم ليبيريا غادرت ميناء أوديسا وهي تبحر عبر الممر الموقت الذي أقيم للسفن المدنية".