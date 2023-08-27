روسيا تعلن نشر مقاتلة لاعتراض مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود

أعلنت روسيا أنها نشرت مقاتلة لمنع مسيّرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأميركي من عبور حدودها فوق البحر الأسود.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "مع اقتراب المقاتلة الروسية حوّلت المسيّرة الأميركية مسارها بعيدا عن حدود دولة روسيا الاتحادية".