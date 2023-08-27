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مئات عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة النيران في اليونان
أخبار دولية
2023-08-27 | 15:08
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مئات عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة النيران في اليونان
مئات عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة النيران في اليونان
يواصل مئات عناصر الإطفاء الأحد مكافحة النيران المشتعلة في اليونان وخصوصًا في شمال شرق البلاد حيث تستمر الحرائق لليوم التاسع على التوالي.
ولا يزال أكبر هذه الحرائق يجتاح منذ السبت الماضي منطقة إيفروس بجنوب اليونان، قرب مدينة ألكسندروبولي الساحلية والحدود التركية، بحسب أجهزة الإطفاء.
وعثر هذا الأسبوع في المنطقة على جثث 19 شخصًا يعتقد أنهم مهاجرون وبينهم طفلان.
أخبار دولية
عناصر الإطفاء
النيران
اليونان
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