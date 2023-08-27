فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس

أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال الأحد أنه سيحظر إرتداء العباية في المدارس في فرنسا، مشددًا على سعيه لوضع قواعد واضحة على المستوى الوطني لمدراء المدارس.ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلًا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، كشف أتال في تصريح لقناة "تي إف 1" أنه يسعى إعتبارًا من الأسبوع المقبل إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.