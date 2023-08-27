ثلاثة نواب أميركيين يزورون منطقة خاضعة للمعارضة في شمال سوريا

ثلاثة نواب أميركيين يزورون منطقة خاضعة للمعارضة في شمال سوريا

قام ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأميركي بزيارة نادرة الأحد إلى منطقة في شمال سوريا تسيطر عليها فصائل معارضة موالية لتركيا، وفق ما ذكر فريق من وكالة فرانس برس في المكان.



وزار النواب فرينش هيل وبن كلاين وسكوت فيتزجيرالد أحد مستشفيات مدينة إعزاز (محافظة حلب) آتين من تركيا عبر معبر باب السلامة الحدودي، حيث تم استقبالهم بلافتة كتب عليها "مرحبًا بكم في سوريا الحرة"، محاطة بأعلام الثورة السورية.



وقال مسؤول العلاقات العامة في الحكومة الموقتة المدعومة من تركيا ياسر الحجي لوكالة فرانس برس إن "الهدف من الزيارة هو الإطلاع على الواقع في المناطق المحررة".

