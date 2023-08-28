خروج مطار حلب في شمال سوريا عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي



خرج مطار حلب الدولي في شمال سوريا عن الخدمة الإثنين جراء قصف إسرائيلي استهدفه فجراً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.



وقال المصدر "حوالى الساعة 4:30 (1:30 ت غ) من فجر هذا اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي" ما ألحق "أضراراً مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

