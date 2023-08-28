وقف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي



قرر عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبيّة التي تتّخذ طرابلس مقرا أن يوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي.



وقالت حكومة دبيبة في بيان نشر على فيسبوك مساء الأحد إنها قررت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تحال إلى التحقيق"، مشيرة إلى أن لجنة للتحقيق ستشكل برئاسة وزيرة العدل.