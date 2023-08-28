الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
28
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تعتقل شخصا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين
أخبار دولية
2023-08-28 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تعتقل شخصا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين
اعتقلت موسكو مواطنا روسيا كان موظّفا في القنصلية الأميركية في مدينة فلاديفوستوك للاشتباه بأنه نقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين.
وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في بيان بأنه "قمع الأنشطة غير القانونية لروبرت روبرتوفيتش شونوف"، متهما إياه بأنه مخبر يعمل لصالح السفارة الأميركية في موسكو.
أخبار دولية
تعتقل
بتهمة
معلومات
أوكرانيا
دبلوماسيين
أميركيين
التالي
مقتل أربعة مهاجرين إثر انقلاب مركب قبالة اليونان
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيَّرة آتية من سوريا هي الرابعة خلال شهر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-18
بعد ساعات على قرار روسيا بشأن اتفاقية الحبوب... أوكرانيا تفعّل الدفاعات الجوية في أوديسا
أخبار دولية
2023-07-18
بعد ساعات على قرار روسيا بشأن اتفاقية الحبوب... أوكرانيا تفعّل الدفاعات الجوية في أوديسا
0
أخبار دولية
05:16
روسيا تعلن ارتطام مسيّرة بمبنى في منطقة حدودية مع أوكرانيا
أخبار دولية
05:16
روسيا تعلن ارتطام مسيّرة بمبنى في منطقة حدودية مع أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-08-25
وزير الخارجية التركي: "لا بديل" من اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
2023-08-25
وزير الخارجية التركي: "لا بديل" من اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا
0
أخبار دولية
2023-08-19
بوتين يلتقي قادة الهجوم على أوكرانيا في جنوب روسيا
أخبار دولية
2023-08-19
بوتين يلتقي قادة الهجوم على أوكرانيا في جنوب روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:01
مقتل أربعة مهاجرين إثر انقلاب مركب قبالة اليونان
أخبار دولية
05:01
مقتل أربعة مهاجرين إثر انقلاب مركب قبالة اليونان
0
أخبار دولية
02:31
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيَّرة آتية من سوريا هي الرابعة خلال شهر
أخبار دولية
02:31
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيَّرة آتية من سوريا هي الرابعة خلال شهر
0
أخبار دولية
01:56
وقف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي
أخبار دولية
01:56
وقف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي
0
أخبار دولية
01:49
إسقاط مسيّرات أوكرانية في منطقتي موسكو وبريانسك
أخبار دولية
01:49
إسقاط مسيّرات أوكرانية في منطقتي موسكو وبريانسك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:38
طقس صيفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية
حال الطقس
01:38
طقس صيفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية
0
صحف اليوم
2023-08-26
بين السفارة الروسية والسلطات اللبنانية... جسوس اسرائيلي (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
2023-08-26
بين السفارة الروسية والسلطات اللبنانية... جسوس اسرائيلي (الشرق الاوسط)
0
فنّ
2023-07-21
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
فنّ
2023-07-21
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
0
أخبار لبنان
04:07
المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: آن الآوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف سلامة
أخبار لبنان
04:07
المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: آن الآوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف سلامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إحياء ليالي النبيذ والعرق في قلب زحلة بنسختها الثانية…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إحياء ليالي النبيذ والعرق في قلب زحلة بنسختها الثانية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لبنان واجه كندا ولاعبيها المحترفين إلا أنه لم يصمد وتعرّض لخسارة ثانية ضمن بطولة العالم..
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لبنان واجه كندا ولاعبيها المحترفين إلا أنه لم يصمد وتعرّض لخسارة ثانية ضمن بطولة العالم..
0
رياضة
13:27
كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟
رياضة
13:27
كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بين تعزيز التجارة وتقييدها مع بكين.. هل تنجح واشنطن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بين تعزيز التجارة وتقييدها مع بكين.. هل تنجح واشنطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
مأساة الطفلة نايا حنا... المجرم طليق وجريمة الرصاص الطائش متمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
مأساة الطفلة نايا حنا... المجرم طليق وجريمة الرصاص الطائش متمادية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:12
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)
فنّ
13:12
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)
2
منوعات
09:27
أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!
منوعات
09:27
أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!
3
فنّ
06:34
كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)
فنّ
06:34
كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)
4
منوعات
05:45
اعتاد استدعائها إلى منزله لاستغلالها جنسياً... أستاذ يوثق عملية اغتصاب طالبته ويهددها بنشره!
منوعات
05:45
اعتاد استدعائها إلى منزله لاستغلالها جنسياً... أستاذ يوثق عملية اغتصاب طالبته ويهددها بنشره!
5
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
6
رياضة
07:19
انتهاء مباراة لبنان امام كندا بخسارة المنتخب اللبناني بنتيجة 128 - 73 ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة
رياضة
07:19
انتهاء مباراة لبنان امام كندا بخسارة المنتخب اللبناني بنتيجة 128 - 73 ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة
7
رياضة
06:23
انتهاء الشوط الاول بتقدّم المنتخب الكندي على المنتخب اللبنانيّ ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة بنتيجة 66 - 30
رياضة
06:23
انتهاء الشوط الاول بتقدّم المنتخب الكندي على المنتخب اللبنانيّ ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة بنتيجة 66 - 30
8
فنّ
09:11
بالصور: كيم كارداشيان كما لم تروها من قبل!
فنّ
09:11
بالصور: كيم كارداشيان كما لم تروها من قبل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More