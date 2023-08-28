روسيا تعتقل شخصا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين

اعتقلت موسكو مواطنا روسيا كان موظّفا في القنصلية الأميركية في مدينة فلاديفوستوك للاشتباه بأنه نقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين.



وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في بيان بأنه "قمع الأنشطة غير القانونية لروبرت روبرتوفيتش شونوف"، متهما إياه بأنه مخبر يعمل لصالح السفارة الأميركية في موسكو.

