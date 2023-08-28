الجيش الأردني يسقط طائرة مسيَّرة آتية من سوريا هي الرابعة خلال شهر



أعلن الجيش الأردني في بيان الإثنين أنه أسقط طائرة مسيرة آتية من الأراضي السورية، هي الرابعة التي يتم إسقاطها خلال شهر. ولم يوضح المصدر، كما بالنسبة الى المرّات الثلاث الماضية، ما إذا كانت الطائرة محمّلة بالمخدرات أو المتفجرات، أو غيرها..



ونقل الجيش عن مصدر عسكري مسؤول أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتمّ إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".



واضاف البيان "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تمّ العثور على الطائرة وتحويلها إلى الجهات المختصة". وأكد المصدر "التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية".