مقتل أربعة مهاجرين إثر انقلاب مركب قبالة اليونان

لقي أربعة مهاجرين حتفهم إثر انقلاب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما تم إنقاذ 18 آخرين، وفق ما أعلن خفر السواحل.



وأنقذت دورية 22 شخصا في بحر أيجه لكن أربعة منهم كانوا متوفين، وفق ما جاء في البيان المقتضب.



وتم نقل الناجين إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا.



ولم ترد تفاصيل بشأن جنسيات من تم إنقاذهم أو حالتهم.