توقف حركة القطارات بين فرنسا وايطاليا بسبب انهيار صخري

توقفت حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، وستبقى معطلة حتى الأربعاء على الأقل، بعد انهيار صخري ضخم في وادي موريان، في منطقة سافوا (وسط شرق فرنسا).



واصطدمت الاحد "عدة كتل صخرية يبلغ حجمها حوالى 700 متر مكعب" بحاجز تم تركيبه على طريق فرعي في "قطاع خاضع للمراقبة بشكل خاص"، وفق ما أوضحت محافظة سافوا في بيان.



وأدى هذا الانهيار إلى توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا على خط شامبيري - تورينو، وكذلك القطارات المحلية في وادي موريان، بحسب الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد (SNCF).



واشارت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد إلى أن تعليق الحركة سيستمر حتى الأربعاء على الأقل.



ونبه وزير النقل الفرنسي كليمان بون إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي "ستستغرق عدة أيام".



كتب الوزير الاثنين على موقع "إكس": "بعد الانهيار الهائل الذي وقع أمس في موريان، تمت تعبئة فرقنا لاعادة حركة السير على الطرق والسكك الحديد في أسرع وقت ممكن. الأولوية المطلقة لسلامة الجميع".



كما تم إغلاق النفق الطرقي في فريجوس أمام حركة المرور لجميع المركبات التي يزيد وزنها عن 3,5 طن في كلا الاتجاهين.



وطلبت محافظة سافوا من الشاحنات والحافلات العبور من نفق جبال مون بلان أو الطريق السريع A8.