إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المسلحة في إقليم كردستان

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل.



وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن طهران وبغداد توصلتا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل التاسع عشر من ايلول الجاري.



ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل اليها ولم يعلق العراق بعد على الأمر.

