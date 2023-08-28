ماكرون يدعو إيران للإفراج عن الفرنسيين المحتجزين لديها "في ظروف غير مقبولة"



دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران للإفراج عن الفرنسيين الأربعة المحتجزين لديها "في ظروف غير مقبولة".



وقال أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس إن " لا شيء يبرّر احتجاز" المواطنين الفرنسيين "في ظروف غير مقبولة". والفرنسيون الأربعة الذين تحتجزهم طهران هم لوي أرنو المحتجز منذ أيلول 2022، ومعلمة لغة فرنسية سيسيل كولر ورفيقها جاك باري، المعتقلان منذ أيار 2022 بتهمة "التجسس"، وشخص آخر لم تُكشف هويته.