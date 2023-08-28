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بكين وواشنطن تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية

أخبار دولية
2023-08-28 | 08:00
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بكين وواشنطن تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية
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بكين وواشنطن تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية

اتفقت الصين والولايات المتحدة الاثنين على تأسيس مجموعة عمل "للسعي لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار ودفع المصالح التجارية الأميركية في الصين قدمًا"، وفق ما أعلنت وزارة التجارة في واشنطن.
     
واتفقت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ونظيرها الصيني وانغ وينتاو خلال اجتماع في بكين بأن "مجموعة العمل ستجتمع مرّتين سنويا على مستوى نواب الوزراء، فيما ستستضيف الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع العام 2024"، وفق ما أعلنت الوزارة الأميركية.

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