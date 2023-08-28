روسيا تتهم موظفا قنصليا بنقل معلومات عن حرب أوكرانيا إلى السفارة الأميركية

وجّهت السلطات الروسية الاثنين اتهامات لموظّف سابق في القنصلية الأميركية في أقصى شرق البلاد بنقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين بشكل مخالف للقانون، في أنشطة سبق وأشارت واشنطن إلى أنها روتينية.



كما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) أنه ينوي استجواب دبلوماسيَّين أميركيَّين في السفارة في موسكو على خلفية القضية، وهو ما يخالف الأعراف الدبلوماسية.



يعد الإعلان الأخير ضمن سلسلة سجالات دبلوماسية تفاقم الضغط على العلاقات المتوترة بين موسكو وواشنطن، خصوصا في ما يتعلّق بالنزاع في أوكرانيا.

