الرئيس الإيراني يدشن المرحلة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي

دشّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإثنين المرحلة الحادية عشرة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي للغاز المشترك مع قطر، وهو الأكبر عالميا.



وزار رئيسي مدينة عسلوية في جنوب الجمهورية الإسلامية حيث قام بتدشين هذه المرحلة الجديدة في حفل بثه التلفزيون الرسمي.



ويعد هذا الحقل أكبر حقول الغاز المكتشفة في العالم، وهو مشترك بين إيران حيث يعرف باسم بارس الجنوبي، وقطر حيث يعرف باسم حقل غاز الشمال.