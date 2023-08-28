سفينة شحن ثانية أبحرت من أوكرانيا تصل الى اسطنبول رغم الحصار الروسي

وصلت إلى إسطنبول الاثنين سفينة شحن ثانية ابحرت من أوكرانيا بعد انتهاء اتفاق الحبوب، رغم الحصار الروسي بحسب مواقع الملاحة البحرية.



أبحرت سفينة الشحن بريموس التي ترفع علم ليبيريا على طول سواحل رومانيا وبلغاريا العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد مغادرتها أوديسا الأحد.